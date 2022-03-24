صحيفة أمريكية: بايدن يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

ينتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات في بروكسل اليوم الخميس ضد العديد من المشرعين وشركات المجمع الصناعي العسكري وتوابعها بالإضافة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الروسي.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادرها أن الرئيس الأمريكي سيتحدث أيضا عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمنع روسيا من الالتفاف على القيود الحالية المفروضة فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وفي نفس الوقت، لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على قائمة القيود.

وتقول الصحيفة أن بايدن يعتزم إلى جانب حلفاء وشركاء أوروبيين الإعلان عن "خطة رئيسة لتحويل" وتوجيه إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وسيتم إطلاق مبادرة تصدير الغاز الطبيعي المسال، التي لم يتم الانتهاء من تفاصيلها بعد، يوم الجمعة عندما يلتقي بايدن برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل قبل السفر إلى بولندا.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد صرح يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستتطلع إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأشهر المقبلة، وليس في السنوات المقبلة.

أما صحيفة بوليتيكو فأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي سيعلن خلال رحلته عن خطوات جديدة لتبسيط إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة. ويسعى بالتالي البيت الأبيض إلى تسريع استقبال الأوكرانيين الذين يرغبون في لم شملهم مع عائلاتهم، علاوة على البت في الطلبات المقدمة من ممثلي مجتمع المثليين والصحفيين والمعارضين ومختلف النشطاء.

وبحسب معلومات نشرتها "بوليتيكو" يوم الاثنين، فإن أحد الموضوعات المحورية في محادثات بايدن في بروكسل ووارسو سيكون امتناع الدول الأوروبية عن مصادر الطاقة الروسية بالعلاقة مع الوضع في أوكرانيا.

في ذات الوقت، تعتقد الصحيفة أن "بايدن غير قادر على مساعدة أوروبا في التخلص من الغاز الروسي"، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية تقوم بالفعل بشحن الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج "بأسرع ما يمكن"، فيما "ستتوفر طاقة إنتاجية جديدة قليلة في العامين المقبلين".

وشددت الصحيفة أيضا على أن بايدن "لا يمكنه قيادة أنشطة" شركات النفط والغاز الأمريكية الخاصة، والتي تركز في عملها بشكل أساسي على الربح، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة "قد لا تكون قادرة على فعل الكثير" لضمان أن تتاح للدول الأوروبية الفرصة للاستغناء عن إمدادات الطاقة من الاتحاد الروسي.

المصدر: تاس