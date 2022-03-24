نيبينزيا: روسيا تأسف لسقوط الضحايا في كل النزاعات

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن روسيا تأسف لوقوع ضحايا خلال أي نزاعات وتعتبر كل حياة لا تقدر بثمن.

يوم أمس الأربعاء، لم يؤيد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الروسي الإنساني بشأن أوكرانيا، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض بهدف إجلاء المدنيين. وبرر بعض الممثلين الغربيين موقفهم بأن القرار، لا يشير إلى موسكو "كسبب للأزمة الإنسانية في أوكرانيا".

وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، على أنها لن تؤيد أي قرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة، إذا لم يعترف "بأن روسيا هي السبب الوحيد لهذه الكارثة الإنسانية، وبالتالي هي المفتاح لوقفها".

وخلال ذلك استشهدت ممثلة بريطانيا برسالة للكاتب الروسي الراحل ألكسندر سولجينتسين: "حان الوقت لنتذكر أن أول ما ننتمي إليه، هو الإنسانية".

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وأضاف نيبينزيا: "سمعنا اليوم ممثلة بريطانيا تذكرنا بأننا جنس بشري واحد. أنا أتفق معها في ذلك. لكن، للأسف، لا تتذكر دول كثيرة ذلك، ومن بينها المملكة المتحدة، في مواقف أخرى كثيرة. لكنني اليوم لن أقوم بسردها كلها. ويبدو لي أن اليوم ليس الوقت المناسب للاقتباس من شخص ما".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "أستطيع، لكنني لن أذكركم اليوم بما قاله ممثلو الدول، بمن فيهم الذين يجلسون الآن على هذه الطاولة، عن موت أعداد كبيرة من المدنيين الآخرين، بمن فيهم الأطفال، في النزاعات المسلحة".

المصدر: نوفوستي