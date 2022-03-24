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السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تحاول شيطنة روسيا

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السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تحاول شيطنة روسيا
Sputnik
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قال أناتولي أنتونوف سفير روسيا في واشنطن، إن تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن "جرائم الحرب" المزعومة في أوكرانيا تتجاوز إطار المنطق السليم.

وشدد على أن محاولة واشنطن منح نفسها حق تحديد من هو "مجرم الحرب"، تثير النفور.

وتابع أنتونوف أنه لا يمكن من حيث المبدأ أن تلعب دور الحكم، دولة تتحمل مسؤولية هتك مئات آلاف الأرواح في كل العالم، وتدمير العديد من الدول، والتسبب بعشرات الكوارث الإنسانية وخلق بؤر الإرهاب الدولي.  

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وأعرب السفير عن ثقته في أن، الغرض من مثل هذه الاتهامات من جانب واشنطن، هو محاولة "شيطنة بلدنا في عيون الجمهور، للتحريض على الروسفوبيا".

وكان وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن صرح بأن إدارة بايدن اتخذت قرارا رسميا يوم الأربعاء بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وإنها ستتعاون مع آخرين على تقديم الجناة للعدالة.

وتساءل أنتونوف: "أما حان وقت التوقف؟".

المصدر: نوفوستي

 

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