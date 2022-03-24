الخارجية الأمريكية تعلن تقديم نحو 3.5 مليون دولار كمنحة لـ"تقوية الإعلام في أوروبا وأوراسيا"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء عن منحة تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار لتقوية وسائل الإعلام الإقليمية في أوروبا وأوراسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تواجه وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء أوروبا وأوراسيا ضغوطا مستمرة من مصادر داخلية وخارجية مختلفة تسعى للتلاعب و/أو التحكم في صورة وسائل الإعلام من أجل مصالحها الخاصة"، مؤكدة أن الضغط على وسائل الإعلام يمكن أن "يحد من قدرة الصحافة المستقلة على تقديم تقارير دقيقة".

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وأضافت: "من خلال الفهم الكامل للوضع الحالي في أوكرانيا" فإن الهدف من البرنامج هو "دعم القطاع الإعلامي القوي والمستقل في المنطقة، المقاوم لمصالح الأطراف القوية التي تسعى إلى التلاعب بالصحافة أو عزلها أو السيطرة عليها".

ويحق لمواطني بيلاروس وبلغاريا وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا ومنطقة جنوب القوقاز المشاركة في المنحة، ويجب ألا تقل مدة تنفيذ برنامج المنحة عن 24 شهرا.

المصدر: "نوفوستي"