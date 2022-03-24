الخارجية الأمريكية تؤكد الحصول على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين المقرر طردهم من روسيا

أكدت الخارجية الأمريكية حصولها على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الذين قررت موسكو إعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين، يوم الأربعاء: "مستعدون للتأكيد أن سفارتنا حصلت يوم 23 مارس من الخارجية الروسية على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الذين تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".

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واعتبر أنه "هذه آخر خطوة من الخطوات غير البناءة التي لا تساهم في تطوير علاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "ندعو الحكومة الروسية للكف عن الطرد غير المبرر للدبلوماسيين والعاملين الأمريكيين".

وأكد أنه "من المهم الآن أكثر مما كان في أي وقت مضى ليكون لدى بلدينا الكوادر الدبلوماسية المطلوبة لتسهيل الاتصالات بين حكومتي بلدينا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على طرد واشنطن لـ 12 من الدبلوماسيين الروس العاملين في البعثة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"