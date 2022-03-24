 
مباشر

الخارجية الأمريكية تؤكد الحصول على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين المقرر طردهم من روسيا

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تؤكد الحصول على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين المقرر طردهم من روسيا
Globallookpress Xinhua/Evgeny Sinitsyn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snvt

أكدت الخارجية الأمريكية حصولها على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الذين قررت موسكو إعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين، يوم الأربعاء: "مستعدون للتأكيد أن سفارتنا حصلت يوم 23 مارس من الخارجية الروسية على القائمة بأسماء الدبلوماسيين الذين تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".

إقرأ المزيد
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

واعتبر أنه "هذه آخر خطوة من الخطوات غير البناءة التي لا تساهم في تطوير علاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "ندعو الحكومة الروسية للكف عن الطرد غير المبرر للدبلوماسيين والعاملين الأمريكيين".

وأكد أنه "من المهم الآن أكثر مما كان في أي وقت مضى ليكون لدى بلدينا الكوادر الدبلوماسية المطلوبة لتسهيل الاتصالات بين حكومتي بلدينا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على طرد واشنطن لـ 12 من الدبلوماسيين الروس العاملين في البعثة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا