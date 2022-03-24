بريطانيا تمنح "بي بي سي" أربعة ملايين جنيه إسترليني للدعاية ضد روسيا

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة ستخصص أكثر من أربعة ملايين جنيه إسترليني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دعما لها في الحرب الإعلامية ضد روسيا.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيانها إن "المملكة المتحدة ستقدم أكثر من 4.1 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى شبكة "بي بي سي" كجزء من الجهود الحكومية لمكافحة المعلومات المضللة في روسيا وأوكرانيا".

وأكد البيان أنه سيتم استخدام "التمويل الطارئ" لدعم "بي بي سي" في روسيا وأوكرانيا. وسيأتي التمويل من وزارة التكنولوجية الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، وكذلك من وزارة الخارجية.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في وقت سابق عن إنشاء مركز معلوماتي حكومي يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"