وكالة: ألمانيا تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدروع إلى أوكرانيا

قال مصدر برلماني ألماني لوكالة "فرانس برس" إن بلاده تعتزم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.

وأكد المصدر في هذا التصريح المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الألمانية بهذا السياق.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الأربعاء: "نحن من أكبر مزودي الأسلحة لأوكرانيا في ظل الوضع الحالي".

وأضافت "هذا لا يجعلنا فخورين، لكن هذا ما يجب علينا أن نفعله الآن لمساعدة أوكرانيا".

وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الألماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض - جو من طراز "ستينغر".

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض - جو من طراز "ستريلا" من أصل 2700 تعهدت بها.

المصدر: "أ ف ب"