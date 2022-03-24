"مشهد مفاجئ".. إيران تعرض أسلحتها في معرض دفاعي بقطر

عرضت إيران يوم الأربعاء أسلحة في معرض "ديمدكس" الدفاعي بقطر، في مشهد مفاجئ خلال هذا الحدث الكبير الذي عرضت فيه أيضا أسلحة وطائرات مقاتلة أمريكية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن قادة من وزارة الدفاع الإيرانية عرضوا في الزاوية اليسرى القصوى من مركز المؤتمرات صواريخهم وأنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها.

ورفض القادة الإيرانيون التحدث إلى الوكالة الأمريكية، بيد أنهم وزعوا كتيبات على صحافييها للترويج لمقاتلات ومروحيات.

وقام رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن طيار سالم النابت، بجولة في الجناح الإيراني قبل اختتام المعرض، وتفقد معروضات الأسلحة، واستمع إلى عرض عنها.

ويهدف المعرض إلى الترويج لقطر، الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو للولايات المتحدة، والتي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

المصدر: "أسوشيتد برس"