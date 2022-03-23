أوكرانيا: لا نتوقع من قمة الناتو أي قرارات قوية

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن وفد بلاده لن يشارك في قمة الناتو، وأن أوكرانيا لا تتوقع أي قرارات "قوية" من القمة.

وقال كوليبا في تصريح لقناة "أوكرانيا 24"، يوم الأربعاء: "نحن لا نشارك في هذه القمة، ولن يكون هناك وفد أوكراني".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تتوقع بلاده أي "اختراق" من القمة، قال كوليبا: "لا، للأسف لا أتوقعه، لأنني أقيم موضوعيا الوضع داخل الحلف واستعداده لأي خطوات قوية أو حادة... وحتى الآن وهذا اليوم تحديدا لا يوجد مثل هذا الأمر، لكننا يجب أن نعمل والنتيجة ستكون بعد مرور الوقت بلا شك".

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وبشأن إمكانية إرسال بعثة حفظ سلام للناتو إلى أوكرانيا، إن "هذه مبادرة خارقة، ولكن تحقيقها يتطلب إجماعا من قبل جميع أعضاء الحلف. وحتى الآن لا يوجد مثل هذا الإجماع".

يذكر أن قمة حلف الناتو تعقد في بروكسل يومي 24 و25 مارس الجاري، ومن المتوقع أن تناقش تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية فيها.

المصدر: تاس