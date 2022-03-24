وسائل إعلام: إسرائيل تحث إدارة بايدن على بيع طائرات F-15 لمصر

قالت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل تشجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الموافقة على صفقة أسلحة كبيرة مع مصر لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15.

وقال الموقع الأمريكي إن "جهود اللوبي (مجموعات الضغط) الإسرائيلي تظهر عمق العلاقات الإسرائيلية المصرية في السنوات الأخيرة والجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة"، مشيرا إلى أن "الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يطالبان إدارة بايدن بوضع شروط على المساعدة العسكرية لمصر، بما في ذلك تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

وذكر أنه "في عملية الموافقة على مبيعات الأسلحة مع الدول العربية، يجب على الإدارة الأمريكية إخطار الكونغرس وتحديد ما إذا كانت الصفقة تضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة"، مشيرة إلى أن "الدعم الإسرائيلي لهذه الصفقة، يمكن أن يساعد في إقناع إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس بالموافقة عليها".

وقال مسؤول إسرائيلي وصفه الموقع بـ"الكبير" إن "إسرائيل كانت قلقة منذ فترة طويلة بشأن التوترات بين مصر والولايات المتحدة. وتعتقد أن تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية وتحسينها يصب في مصلحة إسرائيل".

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ان "إدارة بايدن تجري مشاورات منتظمة مع الحكومة المصرية حول احتياجات دفاعية محددة"، مشددا على أن "المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، هي جزء مهم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كسياسة عامة، لا نعلق أو نؤكد مبيعات الدفاع المقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها".

المصدر: "أكسيوس"