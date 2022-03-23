أكثر من ألف هزة ارتدادية تضرب جزيرة في أرخبيل جزر الأزور البرتغالية خلال 48 ساعة

سجل ما لا يقل عن 1100 هزة ارتدادية في غضون 48 ساعة أرخبيل جزر الأزور البرتغالية، مما دفع السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ.

وتم الإبلاغ عن هذه الهزات الارتدادية من جزيرة ساو جورج البركانية وسط المحيط الأطلسي بعد ظهر يوم السبت. وحثت السلطات السكان المحليين على التزام الهدوء واتباع التوصيات الرسمية.

وقال كوي ماركيز رئيس مركز "سيفيزا" للمراقبة البركانية في أرخبيل جزر الأزور إن شدة الزلازل تراوحت بين 1.9 و3.3 درجة.

وأفادت وكالة أنباء "لوسا" بأن السكان المحليين شعروا بـ63 هزة ارتدادية.

المصدر: "الإندبندنت"