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الدفاع الروسية: مقتل 4 موظفين طبيين جراء قصف القوميين المتطرفين لسيارة إسعاف شمال شرقي أوكرانيا

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الدفاع الروسية: مقتل 4 موظفين طبيين جراء قصف القوميين المتطرفين لسيارة إسعاف شمال شرقي أوكرانيا
YouTube/وزارة الدفاع الروسية
الجنرال ميخائيل ميزينتسيف
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قتل 4 موظفين طبيين جراء قصف نفذه القوميون المتطرفون الأوكرانيون لسيارة إسعاف في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وفق ما أوردت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.

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وفي تصريحات صحفية أشار الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الحادث وقع أمس الثلاثاء، عندما تعرضت سيارة إسعاف كانت في طريقها إلى مكان تواجد مدنيين جرحى، لعملية قصف مفاجئة باستخدام قاذفة قنابل مضادة للدبابات من قبل مسلحي كتائب القوميين المتطرفين، ما أدى إلى مقتل 4 موظفين طبيين كانوا داخل السيارة.

المصدر: "تاس"

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