بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا جائحة كورونا بعد عامين على أول إغلاق

التزم البريطانيون دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا وباء كورونا بعد عامين على فرض أول إغلاق في المملكة المتحدة.

وجاء التكريم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا ودخول أعداد قياسية من المصابين إلى المستشفيات في إسكتلندا، بعد أسابيع فقط من إلغاء جميع القيود المتبقية.

وشهد "اليوم الوطني للتأمل" الوقوف دقيقة صمت عند الساعة الثانية عشرة (بالتوقيت المحلي) ودعوات لإضاءة الأنوار أو وضع الزهور على نوافذ المنازل عند الساعة الثامنة مساء.

وربط أقارب الضحايا شرائط صفراء على جسر وستمنستر في وسط لندن، في حين أقامت خدمة الإسعاف بالعاصمة قداسا في حديقتها التذكارية.

وستتم إضاءة جميع معالم بريطانيا باللون الأصفر بدعوة من مؤسسة "ماري كوري" للرعاية التي نظمت الحدث.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررا في أوروبا جراء الوباء حيث سجلت أعلى حصيلة من الوفيات.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان له: "أولئك الذين فقدناهم بسبب كوفيد لن يخرجوا من قلوبنا وعقولنا، واليوم نتأمل كأمة"، مضيفا "اليوم الوطني للتأمل هو فرصة للقاء والحداد وتقديم دعمنا الجماعي وتعاطفنا مع كل المحزونين".

المصدر: "أ ف ب"