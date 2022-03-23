وكالة الفضاء الروسية تنتقل إلى الروبل في تعاملاتها مع الدول الأخرى

أعلن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن الوكالة ستبرم العقود مع الدول الأجنبية بالروبل الروسي.

وصرح روغوزين للقناة الأولى الروسية: "بما أن هذا الشيء بدأ في جميع أنحاء البلاد، نحن أيضا سنبرم الآن جميع العقود الخارجية بالروبل".

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وكشف رئيس الوكالة، أنه تم في 24 فبراير عقد اجتماع مع الكتلة المالية والاقتصادية. وأشار إلى أنه تمت مع ممثلين عن وزارة المالية مناقشة مسألة النقد الأجنبي التي تحصل عليها المؤسسة الحكومية بموجب عقود مع دول أخرى، بما في ذلك توريد المحركات ومنتجات أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "تاس"