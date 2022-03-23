الولايات المتحدة.. مقتل شخصين وإصابة عدد آخر جراء الإعصار الذي اجتاح مدينة نيو أورلينز

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن ما لا يقل عن إعصارين ضربا أجزاء من مدينة نيو أورلينز والمنطقة المحيطة بها، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر وتدمير عدد كبير من المنازل.

وتضررت بلدة العربي، الواقعة إلى الشرق من نيو أورلينز، حيث أدت الأعاصير إلى اقتلاع المنازل من أساس وتناثر الحطام على نطاق واسع.

وضربت أعاصير أخرى ناجمة عن نفس نظام العاصفة أجزاء من ولايتي تكساس وأوكلاهوما يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل امرأة شمال دالاس وإصابات متعددة وأضرار واسعة النطاق قبل التحرك شرقا.

تضررت أجزاء من أبرشية سانت برنارد، المتاخمة لنيو أورلينز في الجنوب الشرقي، بشدة من جراء الطقس، مما تسبب في عدد من الوفيات.

ووصلت العاصفة إلى جورجيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مع هطول أمطار غزيرة واقتلعت الأشجار وأطلقت عدة تحذيرات من الأعاصير في أقصى الجنوب.

المصدر: cbs + AP