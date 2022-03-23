برلماني ألماني: قرار بوتين سيجبر "الدول غير الصديقة" لروسيا على تجاوز العقوبات التي فرضتها بنفسها

أكد رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في البرلمان الألماني كلاوس إرنست أن شراء الغاز الطبيعي الروسي بالروبل ممكن تقنيا.

وقال إرنست : "نعم، سيكون من الممكن تقنيا الدفع بالروبل. من وجهة نظر روسيا، هذا مناسب".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية ما زالت تنوي حتى الآن مواصلة شراء موارد الطاقة الروسية.

وتابع البرلماني الألماني: "قرار بوتين سيجبر الدول المدرجة في قائمة "الدول غير الصديقة" على تجاوز إجراءات العقوبات المتخذة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحوارات حول مقاطعة الطاقة الروسية". مؤكدا أن "المقاطعة الفورية لموارد الطاقة الروسية سيكون لها عواقب سلبية كبيرة على أوروبا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "تاس"