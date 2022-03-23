الأمم المتحدة تعلق على أنباء حول تجميد حسابات السفارة الروسية في بولندا

علق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على معلومات حول تجميد حسابات السفارة الروسية في بولندا، مؤكدا أن المنظمة تدافع باستمرار عن اتفاقية فيينا.

وقال دوجاريك: "أنا بحاجة لدراسة هذه الحالة بالذات، لكننا دائما نقول إننا ندافع بوضوح عن اتفاقية فيينا بشأن عمل الدبلوماسيين".

وقد أكدت موسكو في وقت سابق أن حكومة بولندا أعلنت أن 45 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها.

وصرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها خمسة أيام.

المصدر: "تاس"