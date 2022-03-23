مجلس الأمن التركي: أنقرة ستواصل الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية إلى جانب تطبيق اتفاقية مونترو للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود.

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وفي بيان أعقب اجتماعا للمجلس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد المجلس على "الحاجة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لمشاكل أوكرانيا وروسيا مع الأخذ بعين الاعتبار وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وقال المجلس في البيان إن "التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أظهرت مدى صواب جهود تركيا لإحلال السلام الإقليمي والعالمي وموقفها المتزن من المستجدات شمال البحر الأسود".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية