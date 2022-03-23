زيارة بينيت إلى الهند تثير غضبا في وزارة الدفاع الإسرائيلية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة الهند قبل 3 أيام من زيارة وزير الدفاع المقررة إلى نيودلهي أثارت غضبا في وزارة الدفاع.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الدعوة التي وجهت لبينيت لزيارة الهند، تأتي قبل ثلاثة أيام من موعد زيارة الوزير بيني غانتس التي كانت مقررة يوم 5 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يتيح للهند الاستعداد لزيارة غانتس بسبب الفارق الزمني البسيط بين الزيارتين.

ويشار إلى أن علاقات غانتس مع شركائه في الائتلاف الحكومي، من بينهم بينيت شهدت تقلبات خلال الأشهر التسعة الأخيرة داخل الحكومة، وكانت المواجهة العلنية بين الجانبين بعد مقاطعة غانتس التصويت على القوانين الائتلافية إلى أن تم الاتفاق على قانون رواتب التقاعد لضباط الجيش الإسرائيلي، حيث تم المصادقة على القانون بالكنيست في النهاية.

يذكر أنه خلال نهاية الأسبوع الماضي نشر مكتب بينيت أنه تمت دعوته لزيارة الهند بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات بين إسرائيل والهند.

المصدر: i24news