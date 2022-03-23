وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يثير ضجة بعد تعهده بـ "إلقاء القبض على منفذ عملية بئر السبع" الذي قتل

أثار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف ضجة، بعد أن تعهد بإلقاء القبض ومحاكمة منفذ عملية الدهس والطعن في بئر السبع، رغم أن المنفذ قتل في العملية.

وجاء تصريح بارليف خلال مشاركته في جنازة دوريس يحباس التي قتلت مع 3 آخرين في عملية الدهس والطعن التي حصلت في مدينة بئر السبع يوم أمس الثلاثاء.

وقال بارليف إن "الحكومة لن تهدأ حتى تلقي القبض على مرتكب الاعتداء الإرهابي وتقوم بتقديمه الى العدالة".

وردد بعض الحضور هتافات شديدة اللهجة، تجاه بارليف ويفعات شاشا بيتون لدى مشاركتهما في جنازتين نيابة عن الحكومة.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن "منفذ عملية بئر السبع الفلسطيني، محمد أبو القيعان، كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية"، مدعية أنه تواصل مع بعض أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي سابقا، دون وجود سبب لاعتقاله.

المصدر: RT