وسائل إعلام: إسرائيل ترفض بيع "بيغاسوس" التجسسي لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل ترفض مطالب كييف بيع برنامج "بيغاسوس" التجسسي إليها، في ظل العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي في الحكومة الأوكرانية ميخائيل فيودوروف، في حديث إلى صحيفة "هآرتس" العبرية، عن سعي كييف إلى الحصول على تكنولوجيات سيبرانية هجومية من إسرائيل، بما فيها "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية سيئة الصيت.

وقال: "بطبيعة الحال نرغب في ذلك. هذا ما نريده ونحتاجه، وهو سيكون مفيدا".

غير أن تحقيقا مشتركا أجرته صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكية و"الغارديان" البريطانية كشف اليوم الأربعاء أن إسرائيل ترفض منذ عدة سنوات إمداد الحكومة الأوكرانية بـ"بيغاسوس"، خوفا من أن هذه الخطوة كانت ستستدعي غضب روسيا.

ونقلت الصحيفتان الغربيتان عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن أوكرانيا أطلقت حملة لوبي منذ عام 2019 على الأقل لإقناع إسرائيل بمنحها رخصة لاستخدام "بيغاسوس"، لكن هذه المساعي باءت بالفشل ولم توافق وكالة الرقابة على الصادرات الدفاعية في إسرائيل على إصدار أي رخصة تتيح استخدام "بيغاسوس" في أوكرانيا.

كما كشف التحقيق الصحفي أن إستونيا حصلت على الوصول إلى "بيغاسوس" في عام 2019، غير أن NSO في أغسطس العام نفسه أبلغ هذا البلد بأنها لن تسمح له باستخدام هذا البرنامج التجسسي ضد أهداف روسية.

وخلصت الصحيفتان إلى أن موقف إسرائيل هذا يفسر باهتمامها بتعاونها الوثيق مع روسيا في المجال الاستخباراتي، لاسيما فيما يخص الملف السوري.

وكان موقع Ynet العبري قد أفاد بأن إسرائيل رفضت العام الماضي بيع منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية إلى أوكرانيا.

ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أداء دور الوسيط بغية إنهاء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت NSO قد وجدت نفسها العام الماضي وسط فضيحة مدوية، إذ كشفت وسائل إعلام مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها حكومات عدد من الدول باستخدام "بيغاسوس".

المصدر: "هآرتس" + "واشنطن بوست" + "الغارديان"