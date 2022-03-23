بريطانيا تعلن خفضا طارئا لضريبة الوقود إثر أزمة التضخم

أعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، خفضا فوريا لضرائب الوقود إلى جانب تخفيض ضريبي طويل الأجل للعمال، في محاولة لتخفيف تبعات التضخم المؤثرة على مستويات المعيشة.

وقال في بيان أمام المشرعين إن وزارته ستخفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة 12 شهرا، وهو التخفيض الضريبي الذي ذكر البرلمان أنه سيكلف الحكومة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار).

ويبدأ العمل بالقرار بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، وتأمل الحكومة أن يؤدي الخفض إلى تراجع تكلفة البنزين في المحطات وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

كما أعلن سوناك عن خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وقال: "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا على الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين".

وازداد الضغط على تكلفة المعيشة في بريطانيا الشهر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية التي تظهر أن التضخم وصل إلى 6.2% في فبراير، وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"