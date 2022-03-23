العثور على الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصين، اليوم الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ للصحافيين إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة "إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في 23 مارس".

وسقطت طائرة الركاب التابعة لشركة شرق الصين على سفح جبل جنوب البلاد حيث غمرت مياه الأمطار منطقة الحطام.

ولجأت فرق الطوارئ، يوم الاثنين، إلى استخدام الأدوات اليدوية وطائرات مسيرة وكلاب بوليسية في ظروف ممطرة لتمشيط منحدرات الغابات الكثيفة لاستعادة الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة، وكذلك أي رفات بشرية.

كما عملت أطقم الطوارئ أيضا على ضخ المياه من الحفرة التي نشأت عندما اصطدمت الطائرة بالأرض، لكن عمليات البحث توقفت في منتصف النهار بسبب الانهيارات الأرضية الصغيرة من المنحدرات.

وتعد طائرة "بوينغ 737" ذات الممر الواحد والمحركين، واحدة من أكثر طائرات الركاب النفاثة استخداما في العالم للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى. وتشغل "تشاينا إيسترن" إصدارات مختلفة من "737"، بما في ذلك "737-800"، التي تحطمت يوم الاثنين، و"737 Max"، التي تم إيقافها في جميع أنحاء العالم بعد حادثين مميتين.

المصدر: وكالات