الأمم المتحدة تعبر عن استيائها بعد إغلاق الثانويات أمام الفتيات الأفغانيات

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن خيبة أملها و"إحباطها الكبير" بعد إغلاق ثانويات البنات في أفغانستان، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في بيان "أنا أشارك تلميذات الثانويات الأفغانية شعورهن بالإحباط وخيبة الأمل، بعدما منعن، بعد ستة أشهر من الانتظار، من العودة إلى المدرسة اليوم".

واعتبرت أن "فشل سلطات الأمر الواقع في الوفاء بالتزاماتها، على الرغم من التعهدات المتكررة بتعليم الفتيات، وخاصة خلال زيارتي إلى كابل قبل أسبوعين، يضر جدا بأفغانستان"، داعية سلطات الأمر الواقع إلى "احترام الحق في التعليم لجميع الفتيات وفتح المدارس أمام جميع الطلاب دون تمييز أو تأخير إضافي".

وأشارت باشيليت إلى أن "الحرمان من الحق في التعليم ينتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات ويعرضهن أكثر للعنف والفقر والاستغلال".

في نهاية أغسطس، حذر مسؤول أممي كبير حركة "طالبان" من أن التعامل مع النساء يشكل "خطا أحمر".

وأعلن القرار بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الأولى منذ أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.

المصدر: "أ ف ب"