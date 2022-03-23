بوتين يبحث مع شولتس هاتفيا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب نشرته اليوم الأربعاء أن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا "مع التركيز على القضايا المتعلقة بالمفاوضات المتواصلة بين الممثلين عن روسيا وأوكرانيا".

وتابع البيان: "طرح فلاديمير بوتين عددا من الاعتبارات في سياق مواقف روسيا المبدئية في هذه المفاوضات".

وتأتي هذه المكالمة بعد يوم من اتصال آخر تلقاه بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ناقشا أيضا مستجدات الوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأجرى بوتين في الأسابيع الأخيرة سلسلة اتصالات هاتفية مع ماكرون وشولتس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT