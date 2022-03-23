بايدن: هجوم كيماوي روسي محتمل في أوكرانيا تهديد حقيقي

رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، واصفا إياها "تهديدا حقيقيا".

وقال بايدن للصحفيين اليوم الأربعاء، لدى مغادرته البيت الأبيض قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة حلف الناتو الطارئة، ردا على سؤال عن إمكانية "شن روسيا هجوما كيماويا على أوكرانيا": "أعتقد أنه تهديد حقيقي".

وتعهد الرئيس الأمريكي بالتحدث بتفصيل أكثر عن الموضوع مع الزعماء في اجتماع غد في بروكسل.

وتنفي موسكو صحة هذه المزاعم وحملت "القوميين الأوكرانيين" في المقابل المسؤولية عن التحضير لهجمات كيميائية محتملة.

المصدر: "أسوشيتد برس"