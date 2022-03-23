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الخارجية البولندية: قرار تقليص البعثة الروسية تم اتخاذه بالتنسيق مع حلفائنا

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الخارجية البولندية: قرار تقليص البعثة الروسية تم اتخاذه بالتنسيق مع حلفائنا
gov.pl
مبنى وزارة الخارجية البولندية
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أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن قرار ترحيل دبلوماسيين روس اتخذته وارسو بالتنسيق مع حلفائها، مؤكدة أن الحديث لا يدور عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بولندا وروسيا.

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وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة لوكاش ياسينا، اليوم الأربعاء: "لقد اتخذت بولندا بالتنسيق مع حلفائنا، قرارا حول تخفيض كبير لعدد دبلوماسيي السفارة الروسية في بولندا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة بولندا 45 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضي البلاد.

ووصف السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف هذه الخطوة بأنها "لا أساس لها"، مؤكدا أن روسيا سترد على قرار وارسو هذا، وذلك بطرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها، وفقا لمبدأ "التعامل بالمثل".

المصدر: "تاس"

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