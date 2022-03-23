وسائل إعلام: الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من محاولات الضغط عليها

"على الاتحاد الأوروبي ألا يتوهم أن لديه وسائل ضغط على بكين الرسمية"، هذا ما كتبته صحيفة Global Times الصينية قبل أسبوع من القمة الصينية الأوروبية المقررة في 1 أبريل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم دعم واشنطن في تحذير بكين من عواقب تقديمها أي مساعدة لروسيا المستهدفة بالعقوبات الغربية، هو في أمس الحاجة إلى التعاون مع الصين القوية اقتصاديا، والتي تبقى أول شريك تجاري للاتحاد".

وتابعت الصحيفة أن "المصالح المشتركة بين الطرفين أكبر من أن يكون مسموحا لأي قوى داخل الاتحاد الأوروبي بتدمير العلاقات مع الصين بتهديدات وخطابات لا معنى لها".

وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حمل الصين على تغيير موقفها إزاء روسيا والوضع حول أوكرانيا، تدعو بكين إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية وراء طاولة المفاوضات، وترفض تصريحات الغرب الذي يتهم موسكو بشن عملية عسكرية غير مبررة، وتحمل الناتو المسؤولية عن وصول العلاقات الروسية الأوكرانية إلى حد القطيعة هذه.

المصدر: "نوفوستي"