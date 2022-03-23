خدمات الإسعاف البريطانية: حالات اختناق بسبب "حادث كبير" بمركز الألعاب المائية بلندن

أعلنت خدمات الإسعاف البريطانية، أنها استجابت لـ"حادث كبير"، وقع في مركز الألعاب المائية في ستراتفورد بلندن.

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وقالت خدمات الإسعاف، إنها استجابت "لحادث كبير"، وقع في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في مركز الألعاب المائية، مشيرة إلى أن طاقمها يعالج عددا من المرضى الذين يعانون من "صعوبات في التنفس".

BREAKING: The London ambulance services says it is responding to a "major incident" at the aquatics centre in the Queen Elizabeth Olympic park. Crew are treating a number of patients for "breathing difficulties".https://t.co/q1WauY8bV7



📺 Sky 501 & YouTube pic.twitter.com/1MSRfN9DOj — Sky News (@SkyNews) March 23, 2022

وأكدت أنها تعمل جنبا إلى جنب مع فرقة إطفاء لندن وشرطة العاصمة في مكان الحادث.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، بورود أنباء عن حصول تسرب للغاز في مكان الحاث.

المصدر: "سكاي نيوز"