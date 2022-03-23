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خدمات الإسعاف البريطانية: حالات اختناق بسبب "حادث كبير" بمركز الألعاب المائية بلندن

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خدمات الإسعاف البريطانية: حالات اختناق بسبب
Globallookpress
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أعلنت خدمات الإسعاف البريطانية، أنها استجابت لـ"حادث كبير"، وقع في مركز الألعاب المائية في ستراتفورد بلندن.

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وقالت خدمات الإسعاف، إنها استجابت "لحادث كبير"، وقع في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في مركز الألعاب المائية، مشيرة إلى أن طاقمها يعالج عددا من المرضى الذين يعانون من "صعوبات في التنفس".

وأكدت أنها تعمل جنبا إلى جنب مع فرقة إطفاء لندن وشرطة العاصمة في مكان الحادث.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، بورود أنباء عن حصول تسرب للغاز في مكان الحاث.

المصدر: "سكاي نيوز"

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