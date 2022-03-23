وزير خارجية هنغاريا يعارض فرض القيود على موارد الطاقة من روسيا

قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، إن بودابست لن تدعم القيود والعقوبات المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن الطاقة في هنغاريا.

وأضاف زيجارتو متحدثا في مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "القيود المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، أو العقوبات في هذا الصدد، سيكون لها تأثير ضار على حق الشعب في تأمين إمدادات الطاقة، لذلك لن ندعم مثل هذه القرارات".

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وأشارت إلى أن الغاز والنفط من روسيا يلعبان دورا كبيرا في إمدادات الطاقة لـ "هنغاريا وأوروبا الوسطى والقارة بأكملها".

كما لفتت وزارة خارجية هنغاريا إلى خطورة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وفي وقت سابق، أعربت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، عن رأي مفاده بأن موقف السلطات الهنغارية بشأن الوضع حول أوكرانيا قريب من الموالي لروسيا.

المصدر: نوفوستي