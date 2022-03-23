رئيس وزراء اليابان يزور هيروشيما السبت برفقة السفير الأمريكي

قال مصدر حكومي ياباني، إن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، سيزور مدينة هيروشيما برفقة السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل، يوم السبت المقبل.

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وأوضح المصدر، أن كيشيدا وإيمانويل، سيقيمان الصلوات ويقدمان الزهور في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، لأولئك الذين قضوا نتيجة القنبلة الذرية، التي ألقتها طائرة أمريكية على المدينة عام 1945.

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن يؤكدا على وحدة البلدين في معارضة أي تحرك من جانب روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في العملية العسكرية في أوكرانيا".

المصدر: "كيودو"