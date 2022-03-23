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رئيس وزراء اليابان يزور هيروشيما السبت برفقة السفير الأمريكي

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رئيس وزراء اليابان يزور هيروشيما السبت برفقة السفير الأمريكي
Globallookpress
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قال مصدر حكومي ياباني، إن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، سيزور مدينة هيروشيما برفقة السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل، يوم السبت المقبل.

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وأوضح المصدر، أن كيشيدا وإيمانويل، سيقيمان الصلوات ويقدمان الزهور في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، لأولئك الذين قضوا نتيجة القنبلة الذرية، التي ألقتها طائرة أمريكية على المدينة عام 1945.

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن يؤكدا على وحدة البلدين في معارضة أي تحرك من جانب روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في العملية العسكرية في أوكرانيا".

المصدر: "كيودو"

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