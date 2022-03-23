سفير روسيا في مصر: أوكرانيا حولت مستشفى ولادة لوحدة عسكرية لمحاربة قواتنا

اتهم سفير روسيا لدى مصر، جيورجي برويسينكو، الغرب بتزييف الحقائق من خلال وسائل الإعلام الأجنبية، مؤكدا أن أوكرانيا حولت مستشفى ولادة لوحدة عسكرية لمحاربة القوات الروسية.

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وقال برويسينكو خلال مؤتمر بمقر السفارة بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إن الإعلام المصري يتسم بالموضوعية ونقل وقائع العمليات العسكرية بحيادية.

وأشار السفير الروسي إلى أن أوكرانيا، ادعت قصف روسيا لمستشفى للولادة، وفقا لما قاله الرئيس الأوكراني في 9 مارس الجاري، في حين قبلها بيومين قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي إن القوات الأوكرانية حولت مستشفى للولادة لوحدة عسكرية لمحاربة القوات الروسية، وتابع: "هي أوقات عصيبة وليست أياما، وفي الوقت الحالي هناك تزييف للحقائق"، منوها بأن روسيا تعمل على نقل الحقائق، وتتفهم وجهات النظر المختلفة عن وجهة النظر الروسية، لكنها تصر على توضيح "السيل الكبير من الأخبار الكاذبة".

وتابع: "أن مستشفى الولادة ذلك لم يكن يعمل ولم تجر فيه عمليات ولادة، ولم يكن هناك أطفال"، متهما "القوميين الأوكران"، بالسيطرة على المستشفيات والمدارس، التي تم بنائها في عهد الاتحاد السوفيتي، لاستخدامها في العمليات العسكرية.

واستطرد أن الإعلام الغربي قام بنشر فيديو لسيدة حامل وادعى أنها تهرب من القصف الروسي لمستشفى الولادة، وأنها ماتت بعدما وضعت طفلها في مستشفى ولادة آخر.. ولكن تبين فيما بعد أنها تعمل في مجال التجميل وكانت حامل فعلا، وقامت بجلسة تصوير مفبرك كما لو أنها تهرب من القصف الروسي!.

المصدر: RT