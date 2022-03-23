قبل كلمة زيلنسكي أمام البرلمان الفرنسي.. فيران: لا يمكننا حظر الغاز والنفط الروسي ولن نجفف أوروبا

قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران، كلمات لن تعجب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي ألقى فيما بعد كلمة أمام البرلمان الفرنسي عبر الفيديو اليوم الأربعاء.

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ورأى ريتشارد فيران، خلال مقابلة مع قناة "فرانس إنتر"، أن فرض حظر على الغاز والنفط الروسي، "غير ممكن".

وفي نظر الرجل الذي يرأس أيضا لجنة حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "تستخدم العقوبات للتأثير على القوة السياسية الروسية، وليس لمعاقبة الفرنسيات أو الفرنسيين أو الأوروبيين الآخرين"، في حين أن موضوع القوة الشرائية، لا سيما الطاقة، هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الحملة الرئاسية.

وقال فيران: "في كل مرة يمكننا فيها تقوية مركزنا للتأثير على القوة الروسية، علينا أن نفعل ذلك، لكن الأمر لا يتعلق بتجفيف أوروبا وفرنسا والصناعة فجأة، وكل ما يجعلنا نعيش".

وأضاف: "لا توجد إجابة بديلة إذا قررنا ذلك غدا أو بعد غد. أن نتجه تدريجيا نحو تقليص إمداداتنا لدرجة أنه يضعف روسيا، نعم، لكن لن يكون من الصدق أن نقول صباح الغد نقرر ذلك".

المصدر: Le Monde