المستشار الألماني: لا ينبغي للعقوبات أن تلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا

أعلن مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، عن دعم حكومته لأوكرانيا، لكنه أكد ضرورة تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، ولفت إلى أن وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها.

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وقال المستشار أولاف شولتس: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدتنا"، فيما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، معتبرا أنه "يجب تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا"، حيث أوضح قائلا: "الناتو لن يصبح طرفا في الحرب.. نحن وحلفاؤنا متفقون على ذلك".

وأشار شولتس إلى أن "وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها"، محذرا من أن "ألمانيا مهددة بالركود إذا اتخذت خطوات متسرعة".

وتابع: "لا ينبغي للعقوبات أن تلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي أكثر من القيادة الروسية..بالمناسبة، سيتم تشديد العقوبات المفروضة على روسيا يوميا، لكن العديد من آثارها لن تظهر إلا بعد أسابيع".

المصدر: "spiegel.de"