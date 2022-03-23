لافروف يقارن بين طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الأزمتين في أوكرانيا واليمن

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وجود اختلاف واضح في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمتين السياسيتين في أوكرانيا واليمن.

ولفت لافروف، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إلى أن السبب الحقيقي للنزاع في أوكرانيا لا يكمن في عودة القرم إلى الحضن الروسي كما يدعي الغرب بل يعود إلى الانقلاب السلطوي الذي استولت خلاله المعارضة المدعومة من الغرب على الحكم، على الرغم من إبرامها اتفاقية مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش كانت تقضي بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، وتقديم الغرب ضمانات إليه بشأن تنفيذ هذه الوثيقة.

وأشار الوزير إلى أن الغرب بادر لاحقا إلى تسمية هذا الانقلاب "جزء من العملية الديمقراطية"، مضيفا: "بودي التذكير بأن انقلابا آخر وقع في عام 2014 أيضا في اليمن، حيث هرب الرئيس (عبد ربه منصور) هادي فورا من البلاد، لكن البشرية المتقدمة لا تزال حتى اليوم الاعتراف به رئيسا لليمن وتطالب بعودته إلى اليمن، وهناك مفاوضات تجري بهذا الشأن بجدية".

وتابع: "وفيما يخص أوكرانيا هناك وضع مختلف لأن الذين وصلوا إلى الحكم لا يعارضون الأصدقاء الغربيين ويؤيدون الصداقة مع روسيا بل بالعكس يسعون إلى أن يصبحوا أداء بيد الغرب".

المصدر: RT