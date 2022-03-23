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تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن منظومات "إس-400" الروسية تحت ضغوط أمريكية

أخبار العالم

تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن منظومات
Sputnik
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قال مديرية صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، إن تركيا ليس لديها خطط للتخلي عن أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 للدفاع الجوي، تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وأكد دمير في تصريح لصحيفة "ازفستيا" الروسية أن تركيا "قادرة على تحديد سياستها الخاصة.. هذا (رفض إس-400) ليس موضوع نقاش بالنسبة لنا. ناقشنا هذه المسألة في الماضي، والآن نحن ببساطة نواصل (التعاون مع روسيا)".

وذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعمل على إقناع  السلطات التركية بنقل منظومة "إس-400"إلى كييف مقابل رفع العقوبات وعودة أنقرة إلى برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

المصدر: كوميرسانت

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