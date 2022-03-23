كوريا الجنوبية: الحكومة الحالية هي من تقرر بشأن التدريبات العسكرية مع واشنطن

أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية، أن الحكومة الحالية هي من تقرر بشأن التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

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وقالت كيم أون-هيه، المتحدثة باسم الرئيس المنتخب حديثا (لم ينصب رسميا بعد)، يون سيوك-يول، إن "القائد العام الحالي للقوات المسلحة هو الرئيس مون جيه-إن، وأفهم أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن من خلال المناقشات بين الحكومة الكورية الحالية ووزارة الدفاع والولايات المتحدة".

وقررت سيئول وواشنطن، مبدئيا، إجراء تدريب طاقم عمل إدارة الأزمات (CMST) وهو التدريب التمهيدي للتدريبات الرئيسية، في الفترة من 12 إلى 15 أبريل، وإجراء تدريب مركز القيادة المشتركة في النصف الثاني، وهو التدريب الرئيسي، في الفترة من 18 إلى 28 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن تمثل طريقة وحجم التدريبات المشتركة المرتقبة في الشهر القادم، متغيرا مهما للوضع في شبه الجزيرة الكورية في المستقبل.

المصدر: "يونهاب"