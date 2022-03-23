سفير موسكو بالقاهرة يؤكد الاستمرار بإرسال القمح إلى مصر

أكد السفير الروسي في مصر، أن موسكو مستمرة في إرسال شحنات القمح للقاهرة، فضلا عن استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية دون تأخر.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، أكد برويسينكو، أن "التحويلات المالية للطلاب في روسيا لم تتأثر خاصة أن هناك بنوكا روسية لم تتعرض للعقوبات الأمريكية الغربية".

المصدر: المصري اليوم

وشدد على أن بلاده مستمرة في إرسال شحنات القمح للقاهرة، فضلا عن استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية دون تأخر بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا.

وأضاف: "وفقا للاتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التأكيد على استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر وتوريد شحنات القمح الروسي لمصر".

المصدر: "المصري اليوم"