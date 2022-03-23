"بلومبيرغ": بوتين يجبر بايدن على إعادة التفكير في موقفه من السعودية

نشرت صحيفة "بلومبيرغ" مقالا، اعتبرت من خلاله أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعادة التفكير في موقفه من السعودية".

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وفي تقريرها، قالت "بلومبيرغ": "انجذب الزعيم الأمريكي على مضض إلى علاقات أوثق مع العاهل السعودي المنتظر، محمد بن سلمان ، الذي أجبره الغزو الروسي (على حد قول الصحيفة) على إعادة التفكير في نهج المواجهة، بالوقت الذي تكافح فيه واشنطن للحد من أسعار النفط المرتفعة".

وأكمل: "جاء موقف الولايات المتحدة اللين بعد أشهر من الجهود التي بذلها بعض كبار المسؤولين في الإدارة لإقناع رئيس حذر بأن تجاهل الزعيم الفعلي لأكبر مصدر للنفط في العالم يعيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتابع التقرير: "خلال الحملة الانتخابية، تعهد بايدن بجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة"، ويرجع ذلك جزئيا إلى مقتل كاتب العمود في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي على يد عملاء المملكة في قنصليتها في اسطنبول عام 2018"، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها قائلة: "المشكلة هي أن المملكة العربية السعودية قد غيرت وجهة نظرها تجاه الولايات المتحدة، خاصة في عهد بايدن..يُنظر إلى قرار الرئيس المبكر بتجاوز الأمير محمد والتعامل مع والده الكبير، الملك سلمان بن عبد العزيز، فقط على أنه إهانة شخصية - وهي إهانة لن تغتفر بين عشية وضحاها".

كما سلط تقرير "بلومبيرغ" الضوء على مقابلة لمحمد بن سلمان حديثة مع مجلة "The Atlantic"، مشيرا إلى أنه "عندما سئل عما إذا كان بايدن قد أساء فهمه، أجاب ولي العهد..ببساطة ، أنا لا أهتم".

المصدر: "بلومبيرغ"