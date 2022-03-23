ماكرون: مستعدون لمواصلة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه مواصلة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك عقب محادثة مع الرئيس بوتين، وفقا لما ذكرته قناة "بي إف إم" BFM التلفزيونية، يوم أمس الثلاثاء 22 مارس، حيث أشار ماكرون إلى أن المحاولات يجب أن تستمر لحل الأزمة الأوكرانية.

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وبحسب قصر الإليزيه، لا يوجد اتفاق حتى الآن بين الطرفين، إلا أن الرئيس الفرنسي لا يزال على ثقة من أهمية وضرورة مواصلة الجهود، مشيرا إلى أنه لا يرى أي سبيل آخر لحل الأزمة سوى "وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات نزيهة بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت القناة إلى إجراء محادثة في وقت سابق بين الرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومحادثة أخرى مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ناقش خلالها الرئيس الفرنسي مؤتمرات القمة القادمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع خلال هذا الأسبوع.

وكان الكرملين قد أعلن عن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمبادرة من الجانب الفرنسي. حيث قال البيان: "إن التبادل الشامل لوجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا مستمر، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

المصدر: إنترفاكس