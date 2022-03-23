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السنغال: مقتل جندي وإصابة آخرين في عملية ضد المتمردين في كازامانس

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السنغال: مقتل جندي وإصابة آخرين في عملية ضد المتمردين في كازامانس
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش السنغالي، مقتل جندي وإصابة 8 آخرين خلال العملية العسكرية التي أطلقها قبل حوالى 10 أيام ضد المتمردين في منطقة كازامانس.

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وقال الجيش السنغالي، في بيان، أنه استطاع أن "يدمر بالكامل" قواعد عدة تابعة للانفصاليين خلال العملية العسكرية في منطقة كازامانس.

وأضاف أنه خلال هذه العملية قُتل عسكري وأصيب ثمانية آخرون بجروح، مؤكدا سقوط العديد من القتلى في صفوف المتمردين، من دون أن يحدد عددهم.

وأكد البيان أن مقاتلين متمردين آخرين فروا من الجبهة تاركين خلفهم أسلحة ومعدات.

وحذر من أن "هذه العصابات الإجرامية المهزومة سيتم تعقبها وصولا إلى آخر تحصيناتها، سواء في داخل البلاد أو في أيّ مكان آخر".

وأطلق الجيش في 13 مارس عملية ضد المتمردين في إقليم كازامانس للقضاء على قواعد تابعة لفصيل في "حركة القوى الديمقراطية في كازامانس" يقوده شخص يدعى ساليف ساديو.

المصدر: AFP

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