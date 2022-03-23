زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا تمضي "خطوة بخطوة"

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن المفاوضات مع روسيا "صعبة، تتخللها العراقيل في بعض الأحيان، لكننا نتقدم خطوة بخطوة".

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جاء ذلك في رسالته بالفيديو ليلة أمس، حيث تابع أن المفاوضات مع الجانب الروسي تجري بشكل يومي، إلا أنها "شديدة الصعوبة، تتخللها العراقيل، لكننا نتقدم خطوة بخطوة".

في الوقت نفسه أعرب زيلينسكي عن "امتنانه لجميع الوسطاء الدوليين، الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا".

وكانت المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا قد بدأت في 28 فبراير الماضي، في منطقة غوميل البيلاروسية. ثم اجتمعت الوفود في 3 مارس الجاري في منطقة غابات بيلوفيغا على الحدود البيلاروسية البولندية، ثم في منطقة بريست البيلاروسية في 7 مارس الجاري. ثم اتخذ رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قرارا بأن تكون هناك محادثات يومية بتقنية الفيديو.

المصدر: إنترفاكس