جندي كوري جنوبي أراد المشاركة في الحرب بأوكرانيا يرفض العودة لوطنه

أفادت سيئول، اليوم الأربعاء، بأن الجهود التي تبذلها لتأمين إعادة جندي كوري جنوبي من بولندا إلى الوطن، قد توقفت.

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وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن جهود كوريا لتأمين إعادة الجندي توقفت بسبب رفضه العودة إلى وطنه.

وينتظر دبلوماسيون من سفارة كوريا الجنوبية لدى بولندا خارج نقطة تفتيش في منطقة حدودية بولندية لتأمين عودة الجندي الكوري الجنوبي من الجانب البولندي، غير أنه رفض الخروج من نقطة التفتيش، ولم يتضح سبب الرفض.

وقد حاول الجندي دخول أوكرانيا من بولندا لكنه منع من الدخول عند نقطة تفتيش حدودية أوكرانية في اليوم السابق، ثم أحضره الجانب الأوكراني إلى نقطة تفتيش حدودية للجانب البولندي في جنوب شرق بولندا.

وكانت سيئول أفادت بأن الجندي الذي يخدم في البحرية الكورية الجنوبية غادر في يوم 21 مارس إلى بولندا أثناء إجازته، دون موافقة سلطات بلاده، وسط تقارير تفيد بأنه أراد مساعدة أوكرانيا في التصدي للعملية العسكرية الروسية.

يذكر أن كوريا الجنوبية، منعت مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير الماضي، وسط المخاوف المتعلقة بالسلامة.

المصدر: "يونهاب"