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إعصار نيو أورليانز الأمريكية يتسبب بأضرار جسيمة وبانقطاع الكهرباء.. وتقارير عن وفاة شخص (فيديو)

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إعصار نيو أورليانز الأمريكية يتسبب بأضرار جسيمة وبانقطاع الكهرباء.. وتقارير عن وفاة شخص (فيديو)
AP
إعصار نيو أورليانز الأمريكية يتسبب بأضرار جسيمة
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ضرب إعصار كبير نيو أورليانز الأمريكية مما تسبب بأضرار وتدمير للجناح التاسع السفلي للمدينة، ثم توجه شرقا إلى أبرشية سانت برنارد، حيث أبلغ المسؤولون عن إصابات متعددة ووفاة شخص واحد.

ووقع الإعصار مع استمرار نظام عاصفة كبير في اختراق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخص آخر في تكساس، وإصابة أكثر من عشرين.

وأفاد مسؤولون في سانت برنارد، مساء الثلاثاء، بأن هناك شخصين على الأقل محاصران في منازلهم بعد أن ضرب الإعصار حي العربي، وهو جزء من منطقة مترو نيو أورلينز.

وأبلغت شركة "Entergy New Orleans" عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأحياء المتضررة، وقالت أطقمها إنها ما زالت تقيم الأضرار حتى ليلة الثلاثاء.

وتضرر كل من الجناح التاسع السفلي والعربي بشدة من إعصار كاترينا في عام 2005.

وضرب الإعصار الجديد المدينة في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويمكن رؤيته في مواقع حول شرق نيو أورلينز. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أبراجا وممتلكات مهدمة، ونصحت السلطات السكان بالبحث عن مأوى.

المصدر: الغارديان

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