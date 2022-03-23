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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ28.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ28.. لحظة بلحظة
RT
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ28
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ28، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

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