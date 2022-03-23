مقاتلات رومانية ترافق طائرة متجهة من موسكو إلى إسطنبول بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية رافقت طائرة ركاب للخطوط الجوية التركية، التي كانت تنفذ رحلة من موسكو إلى إسطنبول، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على "فيسبوك" إن طائراتها أقلعت بعد تلقي هيئات إدارة الطيران المدنية معلومات عن وجود القنبلة على متن الطائرة التركية مساء الثلاثاء.

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ورافقتها المقاتلات من الساعة 18:58، وحتى الساعة 19:24 حتى غادرت الطائرة المجال الجوي الروماني.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الحربية نفذت مهمتها "بطريقة آمنة" بالتوافق مع قواعد السلامة الدولية.

المصدر: "نوفوستي"