إعلام: لندن ستدعم في قمة الناتو زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

ستعرض بريطانيا زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة في بروكسل.

حسب صحيفة "التايمز" فإن الحكومة البريطانية تعتبر أنه من "الضروري على الفور" زيادة توريد الأسلحة للسلطات الأوكرانية من أجل "زيادة قدرتها على المقاومة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من إحدى الدول الغربية قوله: "نحاول زيادة المعروض من الأسلحة، هناك نقص مستمر".

وأضاف المسؤول أن الغرب يجب ألا يسمح بوضع يواجه فيه الجيش الأوكراني نقصا حادا في المعدات العسكرية والأسلحة.

وستعقد قمة طارئة للناتو حول الوضع في أوكرانيا وزيادة القدرة الدفاعية للحلف في 24 مارس في مقر المنظمة في بروكسل.

المصدر: "تاس"