صحيفة: إدارة بايدن ستفرض عقوبات على معظم نواب مجلس الدوما الروسي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على نواب في مجلس الدوما الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن العقوبات ستطال أكثر من 300 نائب في مجلس الدوما الروسي، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 450 نائبا.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات الأمريكية الجديدة يوم الخميس، 24 مارس الجاري، خلال زيارة الرئيس الأمريكي لبروكسل، حيث سيشارك في قمتي حلف الناتو ومجموعة "السبعة الكبار".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيشددان العقوبات القائمة ضد روسيا وسيفرضان عقوبات إضافية في ختام زيارة بايدن لبروكسل.

المصدر: "وول ستريت جورنال"