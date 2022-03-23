هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إصابتها بفيروس "كورونا" ومعاناتها من أعراض خفيفة للمرض.

وكتبت كلينتون على "تويتر": "جاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس "كورونا". أعاني من أعراض زكام خفيفة لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضافت كلينتون أن زوجها بيل كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، خضع لاختبار فيروس "كورونا"، لكن نتيجته كانت سلبية. ومع ذلك، فإن الرئيس الأسبق يعزل نفسه مؤقتا كإجراء احترازي.

المصدر: "تاس"