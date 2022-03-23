البوسنة.. حكم بالسجن 35 عاما على مرتكب "جريمة حرب"

قضت المحكمة في البوسنة والهرسك بالسجن 35 عاما على الجندي السابق في جيش جمهورية صرب البوسنة بريدراغ باستاه لارتكابه "جريمة حرب" خلال النزاع الذي شهدته البلاد بين عامي 1992- 1995.

وأفادت المحكمة في بيان لها بأن "باستاه بصفته عضوا في جيش جمهورية صرب البوسنة تورط في جرائم قتل واحتجاز وتعذيب ضد المدنيين البوشناق في منطقة فلاسينيتشا عام 1992".

وأوضحت أنه "متهم بالتورط في قتل 34 مدنيا من البوشناق داخل معسكر اعتقال سوسيتشا الذي أنشأه جيش جمهورية صرب البوسنة في منطقة فلاسينيتشا".

كما ورد في لائحة الاتهام أن باستاه اقتاد الضحايا بالحافلات من معسكر الاعتقال المذكور إلى المكان الذي قتلوا فيه.

المصدر: "الأناضول"